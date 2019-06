Raid nella notte a Villa Dante, denunciati giovani a Messina: scavalcavano per usare la piscina

Un blitz nella notte della polizia municipale di Messina ha colto in flagrante un gruppo di giovani, alcuni minorenni, intenti a scavalcare le recinzioni di villa Dante e a introdursi nell'area del parco e, correndo anche gravi rischi, a tuffarsi nella piscina.

Un'abitudine che sembra purtroppo difficile da stroncare, se non con operazioni di controllo come quella messa in atto ieri dagli agenti della polizia municipale. I ragazzi sono stati bloccati, identificati e denunciati.

© Riproduzione riservata