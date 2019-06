Spadafora, restyling completo su Corso Umberto I: i commercianti preparano una festa

Con l'installazione di blocchi bianchi in marmo che fungeranno da sedili, di contenitori fissi “portarifiuti” e con l'attivazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, fatto di lampioni recanti lo stemma di Spadafora, i lavori di recupero, riqualificazione e messa in sicurezza di corso Umberto I possono dirsi completi.

Pertanto, gli operatori economici della zona hanno annunciato per sabato 13 luglio una cerimonia d'inaugurazione che sarà da loro offerta, con la collaborazione del Comune. Per l'occasione, in piazza Vittorio Emanuel saranno montati giochi per bambini mentre lungo il corso Umberto I si terrà un'esposizione con foto storiche, arricchita da postazioni di ristoro e intrattenimento musicale.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE