Sea Watch, il legale della "capitana": "Non voleva speronare motovedetta". Salvini: "Non c'era stato di necessità"

«È stata fatta una manovra in condizioni di estrema difficoltà, ma non c'è stato alcun atto criminale né la volontà di speronare la motovedetta o uccidere qualcuno, solo la necessità di salvare delle vite». Così uno dei legali di Sea Watch, Salvatore Tesoriero, ha ricostruito la manovra che ha portato ieri all’arresto della comandante Carola Rackete, sottolineando che «non c'è stato alcun contatto» con la Gdf. Da parte di Carola, ha ribadito, "c'era solo la necessità di portare in salvo persone in condizioni estreme".

Carola Rackete «ha fatto di tutto per salvare vite umane» ha aggiunto l’avvocato Tesoriero che, rispondendo ai cronisti, ha spiegato che una possibile strategia difensiva sarà quella di contestare il fatto che la motovedetta della Gdf possa essere considerata nave da guerra. E sarà questo uno degli elementi che verrà sollevato molto probabilmente nell’interrogatorio di convalida davanti al Gip in programma tra domani e martedì.

Quando alle politiche dell’immigrazione del governo italiano, il legale ha sottolineato che si tratta di un «fenomeno epocale e bisogna decidere se vanno messe avanti le vite umane o un interesse nazionale che, in questo caso, non si capisce bene quale fosse». E il decreto sicurezza bis? «È una misura incomprensibile - risponde - che non si preoccupa delle esigenze della tutela della vita umana, perché lasciare fuori dal porto una nave in condizioni di estrema necessità viola» le norme internazionali.

Sea Watch, la "capitana" ai domiciliari: il momento dello sbarco e dell'arresto - Video

Carola Rackete Watch, è «molto provata» per quanto accaduto, ma allo stesso tempo «molto forte e lucida» nel rivendicare le sue scelte. Più

volte, dopo l’arresto, ha chiesto come stessero i 40 migranti sbarcati dalla nave, informandosi su quali fossero le loro condizioni. Lo riferisce uno dei legali di Sea Watch, Salvatore Tesoriero.

«La comandante fuorilegge ha giustificato il folle attracco che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di finanza dicendo che c'era uno 'stato di necessità'. Ma se nessuno dei 41 immigrati a bordo aveva problemi di salute, di quale necessità parlava?». Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

