Messina, bancarotta della coop "Futura": 4 anni all'ex consigliere Carmelo Conti

Condanna a 4 anni e al risarcimento dei danni in favore del Comune di Messina, per l’ex consigliere comunale di “Forza Azzurri” Carmelo Conti. Era sotto processo insieme ad altre tre persone, coinvolte a vario titolo nella gestione della coop Futura, per una serie di reati: truffa, falso, abuso d’ufficio e bancarotta.

Erano imputati anche Natalina Liotta, Giuseppe Currò e Roberto Acacia, che si sono succeduti tutti e tre alla presidenza della coop Futura in tempi diversi, tra il 2008 e il 2011, e rispondevano a differenza del dentista e politico solo di alcune ipotesi di reato.

La condanna a quattro anni che riguarda Conti è legata all'accusa di bancarotta fraudolenta della coop Futura, per circa 205mila euro. Per tutti gli altri reati i giudici hanno dichiarato la prescrizione, e lo stesso hanno fatto per gli altri tre imputati. Conti era accusato tra l'altro di aver truffato il Comune nel pagamento degli oneri riflessi in relazione al suo mandato politico a Palazzo Zanca.

