Anziana trovata morta in casa a Messina, forse vittima del caldo

Potrebbe esserle stato fatale l'estenuante caldo di queste ore: nel pomeriggio un'anziana di 78 anni è stata trovata morta in casa in via Catania, a Messina.

Ad intervenire i vigili del fuoco, che hanno forzato la serratura per entrare in casa nel tentativo di soccorrere la signora, dopo che i parenti avevano lanciato l'allarme perché non riuscivano a contattarla.

Sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha provato a prestare soccorsi. Ma non c'è stato nulla da fare, se non constatare il decesso.

© Riproduzione riservata