Messina, auto parcheggiate ovunque in zona Torre Faro: multe a tappeto

La vigilia dell'apertura del parcheggio “Torri Morandi” di Messina, avvenuta ieri, è stata caratterizzata dal maxi-blitz della polizia municipale che con due squadre ha istituito un presidio permanente nella zona di Torre Faro per far rispettare il divieto di sosta.

Una reazione a quanto accaduto sabato, con le macchine parcheggiate ovunque nelle stradine d'ingresso alla piazzetta del piccolo borgo marinaro, che hanno bloccato il passaggio di un bus per quasi un'ora, mandando in tilt l'intero traffico nella zona. E in sole tre ore, domenica, sono state elevate oltre 50 multe e prelevate, con il carro attrezzi, dieci macchine.

