Picchia la moglie con un bastone e uccide il gatto, arrestato 44enne a Fiumedinisi

I carabinieri di Fiumedinisi hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 44enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal gip di Messina.

Il provvedimento è frutto della querela presentata dalla moglie 46enne che ha riferito di violenze da parte del marito, con continui insulti, maltrattamenti e minacce di morte, anche con l’uso di un coltello. Nel corso dell’ultimo litigio, l’uomo ha percosso la donna con un bastone e ucciso il gatto domestico.

