La società di elicotteri in servizio nelle Eolie potenzia i collegamenti da e per le sette isole. L’Air Panarea, comandata da Lorenzo Vielmo, ha immesso in linea un elicottero «Agusta» 109 da sei posti con due piloti, air conditioning, in grado di raggiungere Roma in 1 ora e 45 minuti.

Sarà Catania e Palermo in 30 minuti, Napoli e Capri in un'ora. La società che ha sede a Panarea attua collegamenti con i principali aeroporti del sud Italia.

