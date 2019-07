Eruzione dello Stromboli, morto un escursionista e un altro è ferito

Un escursionista è morto e un altro è ferito sul versante dello Stromboli in eruzione. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. In volo due elicotteri provenienti da Salerno e da Catania. Il canadair, spiega il comandante, non riesce a intervenire perché c'è troppo fumo e la zona è impervia. Il quadro drammatico è confermato anche dal sindaco di Lipari Marco Giorgianni.

La notizia è stata confermata anche dalla Prefettura di Messina. Il corpo dell'escursionista, che si sarebbe avventurato nella zona sommitale del vulcano in compagnia di un amico e senza l'ausilio di guide, sarebbe già stato localizzato. Sono in corso le operazioni di recupero.

Su Stromboli la squadra dei vigili del fuoco di Lipari, trasportata dalla Capitaneria di Porto, sta raggiungendo attraverso una mulattiera Punta dei Corvi, dove si trova il corpo dell'escursionista deceduto. Un elicottero dei pompieri decollato da Salerno è impegnato nel salvataggio di due escursionisti che sarebbero caduti e non possono muoversi, con difficoltà operative per il gran fumo. Sull'isola è stata inviata anche la motobarca dal nucleo di Messina.

IN AGGIORNAMENTO

