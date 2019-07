Stromboli, canadair ancora in azione per fermare gli incendi provocati dal vulcano

Due canadair di nuovo in volo su Stromboli per spegnere i focolai di sterpaglie e vegetazione ancora attivi. In un primo tempo allontanatisi, sono tornati in azione dopo una ripresa delle fiamme alimentate dal maestrale.

I due canadair sono in azione per estinguere i focolai ancora attivi in zona Petrazze e Forgia Vecchia. Gli interventi coordinati dei mezzi aerei sono visibili da via Marina a Stromboli dove i turisti si fermano per immortalare la scena con gli smartphone. E si è nuovamente alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco per effettuare una ricognizione sulla sommità del cratere e sulla Sciara del fuoco che produce fumo, polvere e lapilli che precipitano a mare, dal lato di Ginostra.

L’innalzamento del livello di allerta a giallo è, al momento, una ipotesi al tavolo degli esperti della Protezione civile, ma non è stato ancora dichiarato. Lo precisano fonti dell’Ingv .

