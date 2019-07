Capo d'Orlando, lungomare Doria senza auto: proposta la pedonalizzazione

Lungomare Andrea Doria di Capo d'Orlando, isola pedonale durante questa estate? È la proposta avanzata dalla consigliera comunale di minoranza Angiolella Bottaro al sindaco Franco Ingrillì. La Bottaro ha chiesto al primo cittadino «di valutare la scelta di chiudere il lungomare per creare un'isola pedonale serale estiva confidando nel fatto che ciò si possa realizzare, studiando una viabilità alternativa».

Già in passato il tentativo di chiudere il lungomare, nel tratto via Roma-via Saint Bon, era fallito per l'impossibilità di poter gestire la circolazione stradale alternativa che prevede il transito sulla via Nino Mancari, una arteria molto stretta che corre parallela al lungomare stesso.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE