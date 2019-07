Malore a bordo, perde la vita un marittimo in servizio fra Palermo e Ustica: nave bloccata al porto

Un marittimo che lavorava a bordo della nave Antonello da Messina in servizio tra Palermo e Ustica, Vincenzo Amato, di 54 anni, è morto stamane a causa di un malore. L’allarme è stato lanciato poco prima dell’attracco sull'isola. Nonostante i tentativi per soccorrerlo - tra massaggio cardiaco, iniezioni di atropina e adrenalina - per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione Amato si è chiuso nella sua cabina dove avrebbe accusato un malore. Poco prima dell’ormeggio del traghetto il personale di bordo ha contattato il 118. La prima a intervenire è stata una dottoressa della guardia medica, accompagnata direttamente da un sottufficiale della guardia costiera.

Al loro arrivo in ambulanza i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A bordo della Antonello da Messina, rimasta bloccata al porto di Ustica, è intervenuto anche il pm di turno.

© Riproduzione riservata