Scontro frontale mortale sulla strada statale 187 all'altezza di Scopello. Per cause ancora in via di accertamento nell'impatto tra due auto ha perso la vita un palermitano di 39 anni. Secondo un primo bilancio sono rimaste ferite altre 4 persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

