Estate e movida a Messina, Atm lancia un abbonamento per i giovani

Anche per Atm arriva l'estate e allora nasce un abbonamento dedicato ai giovani per raggiungere la movida e si avvicina il momento dell'arrivo di nuovi autisti che a luglio e agosto potranno dare il cambio ai “titolari”.

Ieri si concludevano i termini per la presentazione della documentazione a supporto dei curriculum esperienziali che i candidati ai 30 posti di autista per sei mesi hanno presentato al Centro per l'Impiego. L'ufficio regionale da qualche settimana ha confezionato la graduatoria di coloro i quali si sono presentati per l'assunzione a tempo determinato.

La commissione nominata da Atm, adesso ha tutti gli elementi per poter avviare le chiamate, in ordine di elenco, e dare il via libera all'assunzione.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE