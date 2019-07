Finita l'emergenza idrica a Francavilla di Sicilia, l'acqua è potabile

Formalmente finita l'emergenza idrica a Francavilla di Sicilia. I risultati delle analisi batteriologiche hanno confermato che l'acqua del civico acquedotto è potabile, per cui può essere utilizzata per tutti gli usi. Resta comunque la diffidenza diffusa: nell'acquedotto per qualche giorno è stata distribuita acqua per uso irriguo.

Ma la fine dei disservizi è forse solo un'utopia, difatti quasi contestualmente all'ordinanza che conferma la potabilità dell'acqua viene diffuso un avviso dal Municipio dove si annuncia che «per una serie di riparazioni alla rete idrica in varie zone del paese potrebbero verificarsi delle interruzioni del servizio».

