Migranti, in quindici sbarcano a Mazara del Vallo

Quindici migranti, tra cui alcuni minorenni, di probabile nazionalità tunisina, sono stati intercettati dall’equipaggio di un mezzo navale della Guardia di finanza su un gommone, poi sequestrato, a circa 25 miglia a sud di Mazara del Vallo.

I migranti sono stati fatti trasbordare in parte sulla motovedetta delle Fiamme Gialle e in parte su una motovedetta della Capitaneria di Mazara del Vallo che successivamente li ha affidati al Compartimento marittimo di Trapani, città dove sono stati tutti trasferiti per l'identificazione.

