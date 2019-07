Punto nascita a Sant'Agata Militello, chiesta una deroga fino al 2020

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha fatto il punto sulle novità riguardanti il presidio ospedaliero di Sant'Agata Militello.

«L'ospedale - sottolinea l'esponente del governo Musumeci - è particolarmente attenzionato, visto che rappresenta un importante presidio sanitario per il territorio nebroideo. Per quanto riguarda il mantenimento del Punto nascita - afferma l'assessore Razza - abbiamo già chiesto per il 2020 la deroga al Ministero perché non si raggiungono i 500 parti l'anno come previsto dal decreto Balduzzi. Il direttore generale dell'Asp di Messina Paolo La Paglia è al lavoro per redigere un progetto che riguarda la messa in sicurezza dell'Unità operativa di Ostetricia e ginecologia, del Nido e della Pediatria».

