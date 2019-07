Si schianta con la moto contro un'auto, morto 26enne a Siracusa

Un giovane di 26 anni, Marcolino D’Angeli, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 3, in via San Sebastiano, a Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, il ventiseienne era in sella ad uno scooter quando per cause da accertare si è scontrato con una macchina, una Toyota Yaris.

Il cuore della vittima ha cessato di battere poco dopo, inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggravato alla vita. La Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta, ha disposto il sequestro dei mezzi.

© Riproduzione riservata