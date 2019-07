Taormina, parcheggi comunali: Asm propone una tariffa speciale per l'inverno

Asm lancia la proposta di una tariffa speciale per la bassa stagione a Taormina nei parcheggi, per riempirli e attrarre un maggior numero di persone in città. E la proposta formulata al Comune dal liquidatore dell'azienda municipalizzata, Agostino Pappalardo, incassa i primi sì in città.

L'ipotesi che ora andrà discussa in consiglio comunale riguarderebbe il periodo che va dal 7 gennaio al 15 marzo e sarebbe di 1 euro + 1 euro (ticket), ovvero 2 euro fino a 6 ore.

«Viene da dire semplicemente una parola: finalmente» afferma il presidente del “Consorzio Centro Commerciale Naturale” di Taormina, Salvo Fiumara.

