Discariche in Sicilia, il piano di bonifiche parte dal Messinese

Al via oggi, a Mazzarrà Sant’Andra e a Tripi, in provincia di Messina, il maxi piano di bonifiche delle vecchie discariche dismesse varato dal governo Musumeci.

Alle 10, al Comune di Mazzarrà, - si legge sulla Gazzetta del Sud oggi in edicola - si incontreranno i tecnici della Regione Siciliana, i progettisti scelti dal commissario e i responsabili dell’ente locale. Si tratta del primo di una serie di sopralluoghi per individuare gli interventi e, attraverso le successive progettazioni, quantificare le somme necessarie per mettere in sicurezza e bonificare le vecchie discariche.

I primi lavori interesseranno i siti con elementi di pericolosità maggiore: a Mazzarrà Sant’Andrea, in contrada Zuppà, e a Tripi, in contrada Formaggiara. Domani, invece, toccherà a Camporeale, nel Palermitano, in contrada Incarcavecchio (appuntamento alle 9,30 al Comune). Quindi il 16 luglio a Bolognetta (sempre in provincia di Palermo), in contrada Torretta.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE