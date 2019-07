Niente treni fino a settembre per lavori fra Messina e Palermo: bus per evitare i disagi

I disagi non saranno certo pochi per chi dovrà spostarsi sull’asse Messina Palermo, la principale dorsale ferroviaria dell’isola. Gli improcrastinabili lavori per la messa in sicurezza della galleria Montagnareale hanno costretto le ferrovie a dover intervenire a linea chiusa per poter terminare le delicate opere che si attendevano da tempo.

Da mercoledì al 9 settembre sarà sospesa la circolazione ferroviaria, con conseguenti variazioni al programma di viaggio dei treni che prevede anche cancellazioni di corse e sostituzioni con bus.

Nello specifico, i treni della lunga percorrenza saranno sostituiti con bus fra Messina e Palermo.

Sono cinque i treni diretti a Milano e Roma per i quali saranno utilizzati degli autobus per l’intera tratta fra Messina e Palermo. In buona sostanza una volta sbarcati in città i viaggiatori saranno fatti salire su dei pullman che li porteranno nelle varie stazioni in cui si sarebbe fermato il treno a lunga percorrenza e infine a destinazione a Palermo. Stesso discorso vale in senso inverso.

