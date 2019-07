Raccolta differenziata, mille i kit consegnati finora nella zona sud di Messina

Mille kit consegnati, cinquecento in un solo giorno. L'operazione differenziata prova a prendere ritmo dopo una falsa partenza.

Nella zona sud di Messina, le squadre della Inpost, la società incaricata dalla MessinaServizi per la consegna alle famiglie del materiale necessario per il porta a porta, stanno continuando a battere il territorio palmo a palmo.

Come era facile prevedere ci sono voluti diversi giorni di assestamento per arrivare ad una procedura che potesse far lievitare i numeri della distribuzione.

Il database a disposizione dei giovani che con il logo di MessinaServizi in vista stanno lavorando nella periferia sud, andava rivisto. Stessa cosa il software di consegna, ma ora sembra che il peggio sia passato.

