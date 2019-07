Estorsione, fratello del boss Foti e un trentenne arrestati a Barcellona

Arrestato per estorsione continuata in concorso e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, un avvocato di Barcellona, Francesco Antonio Foti, 62 anni, fratello del più noto Carmelo Vito Foti, ex capobastone del quartiere Sant'Antonio di Barcellona che è stato scarcerato per fine pena da alcuni mesi.

Assieme al legale è stato arrestato il milazzese Vincenzo Celi, 30 anni. I due sono finiti agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Salvatore Pugliese, su richieste del procuratore Emanuele Crescenti e del sostituto Matteo De Micheli. Assieme ai due arrestati nella stessa inchiesta che comprende un periodo che va dal 2012, fino al 2017, figurano indagati anche altre quattro persone per avere concorso nella sola truffa ai danni di compagnie assicuratrici. Ad eseguire gli arresti i carabinieri della Compagnia di Milazzo.

L’attività investigativa trae spunto da una denuncia presentata nel 2018, a seguito della quale venivano effettuati mirati accertamenti per riscontrare quanto denunciato. I carabinieri attraverso accertamenti patrimoniali e sommarie informazioni testimoniali hanno ricostruito diverse richieste estorsive. Il denunciante, sotto continue minacce di morte, perpetrate anche con incursioni presso la propria abitazione, è stato costretto a consegnare periodicamente, sin dal 2012, somme di denaro per un importo complessivo di 14 mila euro, quale pagamento di un presunto debito maturato per un acquisto di sostanza stupefacente.

Le indagini hanno fatto piena luce anche su un falso sinistro stradale, denunciato nel 2016 al quale la vittima è stato costretto a prender parte.

