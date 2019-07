L'incidente nella tangenziale di Messina, mamma e figlio sono in prognosi riservata

In prognosi riservata mamma e figlioletto, guarirà invece in 30 giorni il padre. Lo hanno stabilito i medici del Policlinico universitario “Gaetano Martino”, dove sono ricoverati i tre messinesi coinvolti nel grave incidente di questa notte in tangenziale.

Alla guida della Renault Clio station wagon si trovava un uomo di 43 anni, con lui viaggiavano la moglie di 41 anni e il figlio di appena 4 anni, che viaggiava su un seggiolino.

L’auto, per cause che la polizia stradale sta accertando, ha sbandato poco dopo lo svincolo di San Filippo, in direzione Catania. Ha divelto il guardrail e terminato la corsa sullo spartitraffico.

