Messina, concorso “pilotato” a Farmacia: quattro condanne in appello

Cambia poco il quadro processuale, in appello. Restano sul piatto quattro condanne, per dire anche in secondo grado che il concorso a ricercatore del 2013 alla facoltà di Farmacia di Messina per Microbiologia fu “pilotato” per cercare di favorire il figlio dell'ex preside Giuseppe Bisignano.

Erano cinque, in appello, gli imputati (l'ex rettore Franco Tomasello fu assolto già in primo grado da tutte le accuse): Giuseppe Bisignano, ex direttore del dipartimento di Farmacia, il professor Giuseppe Teti, che presiedeva la commissione d'esame, Cesare Grillo, ex gestore dell'economato della facoltà, Maria Chiara Aversa, ex delegata del rettore per la formazione delle commissioni d'esame, e il professore dell'Università di Catania Giuseppe Nicoletti, come componente della commissione in questione.

Gli imputati principali erano Bisignano e Teti, arrestati, a suo tempo, con l'accusa di aver “inquinato” il concorso per favorire il figlio di Bisignano, Carlo.

