Migranti, nuovo sbarco in Sicilia: in 47 approdati a Pozzallo

Nuovo sbarco in Sicilia. Sono 47 i migranti, tra cui dieci donne, giunti all’alba nel porto di Pozzallo. Erano stati soccorsi ieri sera su un barcone nel Canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia costiera. I migranti provengono da Costa d’Avorio, Camerun e Tunisia.

Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l’hot spot della città siciliana.

Una parte dei migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette 'onnection house libiche', i centri di detenzione da cui i trafficanti fanno partire i migranti. Lo riferiscono fonti di polizia. Apparentemente a Pozzallo non sarebbero sbarcati minori ma la certezza si avrà al completamento delle procedure.

Intanto due dei 47 migranti arrivati la notte scorsa sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. Secondo quanto si è appreso sono tunisini che hanno fatto rientro in Italia dopo essere stati espulsi per reati connessi allo spaccio di droga.

La squadra mobile della Questura di Ragusa avrebbe anche fermato un altro tunisino, ma per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è accusato di essere stato lo scafista dell’imbarcazione che era salpata dalla Tunisia. In tutto sono 22 i tunisini che arrivati a Pozzallo. Ad eccezione dei due arrestati e di quello fermato, gli altri 19 saranno riaccompagnati alla frontiera per essere rimpatriati.

© Riproduzione riservata