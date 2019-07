Da oggi stop ai treni sulla Messina-Palermo, caos e disagi

Iniziano due mesi di disagi per chi viaggia in treno in Sicilia. Sulla tratta Messina-Palermo, per gli improcrastinabili lavori di messa in sicurezza a linea chiusa della galleria “Montagnareale”, la tratta è spezzata in due. Da oggi al 9 settembre sarà sospesa la circolazione ferroviaria, con conseguenti variazioni al programma di viaggio dei treni che prevede anche cancellazioni di corse e sostituzioni con bus.

In realtà già da ieri, sono partiti i primi viaggi in bus per collegare lo Stretto e il capoluogo siciliano. Fra gli effetti collaterali l'aumento di prezzo per il collegamento bus e anche un po' di ritardo sulla tabella di marcia.

