Incendi, evacuato il villaggio "Calampiso" a San Vito: roghi anche nel Palermitano

Diversi incendi sono stati appiccati la notte scorsa tra la provincia di Trapani e Palermo. La situazione più grave è nel trapanese, a San Vito Lo Capo, dove le fiamme hanno lambito il villaggio Calampiso da dove sono state evacuate 750 persone.

Gli ospiti della struttura, fra cui molti turisti, sono stati trasportati a bordo dei motopescherecci in attesa che cessasse l'allarme. Questa mattina, a bordo di pullman, hanno fatto rientro nella struttura alberghiera. Ad alimentare il fuoco, il vento di scirocco che ha soffiato nel corso della notte. Per spegnere le fiamme sono intervenuti anche due canadair.

Due vasti incendi sono divampati anche nel Palermitano. Il rogo più vasto è avvenuto ad Alia dove le fiamme hanno minacciato le case in contrada Cavaro. Ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo e la popolazione ha temuto che le fiamme arrivassero alle abitazioni che si trovano a ridosso della via Pernice. Il fuoco poi si è spostato verso Valledolmo, coinvolgendo anche le colline delle contrade "Sciarria" e "Gurfa". Un altro incendio anche a Monreale, nella zona di Cozzo Meccini, a pochi passi dal centro abitato.

