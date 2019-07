Incendi, Musumeci: "In Sicilia 22 in atto, siamo in piena emergenza"

«Siamo da alcune ore in Sicilia in una condizione di emergenza incendi». Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. «A determinarla non è solo l’eccezionale ondata di caldo, ma con molta probabilità, anche una criminale attività dolosa che stavolta nulla avrebbe a che vedere con la nota logica dei pascoli».

«Questo ci riferiscono i nostri operatori mobilitati sul fronte del fuoco - aggiunge il governatore -. In atto sono ben ventidue gli incendi attivi sull'Isola, di cui due gravissimi, che impegnano tutti i mezzi regionali della Protezione civile e del Corpo Forestale, quelli messi a disposizione dai vigili del fuoco e la metà dei Canadair in dotazione allo Stato. A tutti va il mio plauso per lo spirito di dedizione che stanno dimostrando».

«Sono in contatto - continua il governatore - con il ministero dell’Interno e col sottosegretario Candiani per ogni necessaria intesa sul da farsi. Sullo sfondo di questa grave emergenza si evidenzia la disarmante, carente attività preventiva di molti Comuni e dei privati nel predisporre anzitempo, come la legge impone, i viali tagliafuoco nelle aree agricole o in quelle incolte. La amara verità è che serve in Sicilia una nuova coscienza civica capace di coinvolgere tutti e far sentire ognuno responsabile nella prevenzione del rischio, per una concreta cultura dell’ambiente».

