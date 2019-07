Incidente sulla statale Palermo-Agrigento, scontro tra auto e camion: muore un 22enne

Incidente mortale sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, a perdere la vita il 22enne Valerio Patti che è rimasto coinvolto nello scontro tra un’auto e un camion tra Villafrati e Baucina, nel Palermitano. Sono rimaste coinvolte altre quattro persone.

Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, i sanitari del 118, i vigili del fuoco. Per uno dei feriti, l’autista del camion, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Ha raggiunto il posto anche il personale dell'Anas per il ripristino della circolazione e la Polstrada per effettuare rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

In base ad una prima ricostruzione, l'auto e il camion stavano procedendo in senso di marcia opposto, i due veicoli dunque si sono scontrati frontalmente coinvolgendone poi un terzo.

