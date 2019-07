Rifiuti a Taormina tra ricorsi e contestazioni: obiettivo evitare un'emergenza

A pochi giorni dal previsto avvicendamento nella gestione della raccolta dei rifiuti a Taormina, la battaglia legale sull'appalto Aro Taormina rischia di bloccare tutto. Dal 16 luglio, infatti, la “Onofaro” di Naso dovrebbe lasciare il servizio alla “Tekra” di Angri, che è risultata aggiudicataria dell'appalto Aro Taormina. Ma lo scenario ora si complica e il passaggio di consegne è in forse.

La “Onofaro” ha fatto ricorso contro l'aggiudicazione della gara all'impresa di Angri, ritenendo che la stessa non fosse in possesso di tutti i requisiti e così la questione è arrivata al Tar che, però, non ha dato la sospensiva e allora ora i tempi per arrivare ad una sentenza si allungheranno in modo imprevedibile.

