Furto in due negozi, arrestato un 34enne di Messina

La polizia ha eseguito a Messina un’ordinanza d custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Vittorio Piazzese, 34 anni, accusato di furto. E’ ritenuto dagli agenti il responsabile di due furti messi a segno lo scorso aprile ai danni di alcuni esercizi commerciali cittadini.

Nel primo caso ha rubato una mini moto da cross del valore di 800 euro raggirando l’esercente e facendogli credere di voler acquistare il mezzo. Ha caricato la mini moto in macchina e chiesto una corda per assicurare meglio il motociclo al venditore che, allontanandosi in buona fede, ha dato modo al ladro di scappare a bordo dell’auto.

In un altro caso con le stesse modalità ha rubato un pc portatile in un altro negozio.

