Rifiuti, Comune di Capo d'Orlando al capolinea: stop alla raccolta a fine luglio

Stamattina i trenta lavoratori della Ekoservizi, la società che tramite una Ati, gestisce il servizio di raccolta e rifiuti del comune di Capo d'Orlando e che rischiano il licenziamento alla fine del mese, si riuniranno in assemblea così come comunica Ferdinando Vento del sindacato Fiadel.

I lavoratori, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, sono da tempo in stato di agitazione per gli stipendi arretrati che rivendicano ed ora c'è grande trepidazione per la sorte che toccherà loro dopo la lettera di preavviso di licenziamento che nel frattempo la società ha recapitato.

Il 31 luglio, se non avverrà un miracolo, i trenta lavoratori resteranno a casa e si fermerà anche la raccolta.

