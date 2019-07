Assenteismo all'ex Provincia di Messina, i condannati - Nomi

Si è chiuso in primo grado con 39 condanne e 18 assoluzioni il processo ai 57 dipendenti di Palazzo dei Leoni per i casi di assenteismo all'ex Provincia regionale di Messina. Un dispositivo di sentenza molto complesso e lungo, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola.

Le condanne

Le condanne decise sono complessivamente 39 (per tutti pena sospesa e non menzione): Rosario Anastasi e Paola Franciò, un anno e 4 mesi più 500 euro di multa; Francesca Sofia e Teodoro Scandurra, un anno e 2 mesi più 400 euro; Umberto Andò, un anno e 10 mesi più 800 euro (è la pena più alta decisa dal giudice); Demetrio La Torre, un anno e 4 mesi più 500 euro; Giovanni Pinto, un anno e 2 mesi più 400 euro; Graziella Currenti, un anno e 2 mesi più 400 euro; Santo Arrò e Andrea Valenti, un anno e 2 mesi più 400 euro; Antonino Bonansinga e Ettore Grimaldi, un anno e 4 mesi più 500 euro; Gaetano Mangano, un anno e 2 mesi più 400 euro; Roberto Branca, un anno e 6 mesi più 600 euro; Giovanni Liotta, un anno e 4 mesi più 500 euro; Antonino Infondenti, Giovanni Tripodo, Anna Burrascano, un anno e 2 mesi più 400 euro; Daniela Cucè Cafeo e Giovanni Loria, un anno e 2 mesi più 400 euro.

Alfio Tiano e Salvatore Libro, un anno e 4 mesi più 500 euro; Giuseppe Gemelli e Santo Mondello, un anno e 4 mesi più 500 euro; Maurizio La Spina e Maria Caputo, un anno e 4 mesi più 500 euro; Orazio Lombardo e Maria Giovanna Militello, un anno e 2 mesi (solo in relazione alla condotta del 7 dicembre 2012); Carmelo Gambadoro e Natale Chillemi, un anno e 2 mesi più 400 euro; Domenica Mangraviti e Domenica Di Fini, un anno e 2 mesi più 400 euro; Angela Rosalba Melita, Santi Daniele Piccione e Giuseppe Giacobbe, un anno e 2 mesi più 400 euro; Alfredo Misitano e Luigi Triglia, un anno e 4 mesi più 500 euro; Santo Patanè e Angela Criscillo, un anno e 2 mesi più 400 euro.

Per tutti il giudice Pagana ha disposto il risarcimento alla parte civile, ovvero la ex Provincia Regionale, ed il pagamento delle spese processuali.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE