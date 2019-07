Cantieri stradali e processioni, cambia la viabilità a Messina: le strade chiuse

Manutenzione stradale, interventi sulla linea ferroviaria e la processione per San Camillo. A Messina si prevedono giorni di fuoco per la viabilità cittadina. "Per consentire l’esecuzione di indagini propedeutiche alla progettazione definitiva delle travate del sottovia ferroviario di via Santa Cecilia al km 334+828 della linea Bicocca-Messina centrale - informa l'Amministrazione - sono stati adottati provvedimenti viari".

Sino alle ore 17 di oggi, venerdì 12, "sarà vietato il transito veicolare nella semicarreggiata lato nord della carreggiata sud, direzione di marcia monte-valle, del sottovia ferroviario, garantendo la circolazione nella semicarreggiata lato sud ed il transito pedonale nel marciapiede esistente". Dalle 7 alle 17 di lunedì 15 e martedì 16 il transito sarà invece interdetto nella "semicarreggiata lato sud della carreggiata sud, direzione monte-valle, consentendolo nella semicarreggiata lato nord e indirizzando quello pedonale nel marciapiede della carreggiata nord del sottovia". Infine, sempre dalle 7 alle 17 di mercoledì 17 e giovedì 18, il divieto vigerà nella semicarreggiata nord della carreggiata nord direzione valle-monte, garantendo il transito veicolare e pedonale nella semicarreggiata lato sud.

Da lunedì 15 sino a venerdì 26, sul viale Regina Elena, tra via Palermo e viale Giostra, saranno inoltre vietati la sosta 0-24 su entrambi i lati "e il transito nella parte a valle della carreggiata, mentre sarà consentito il transito a doppio senso di circolazione sul lato monte per un tratto non inferiore a 6 metri con limite massimo di velocità di 20 km/h". I provvedimenti sono stati disposti per consentire gli interventi di eliminazione di dossi dalla sede stradale e di ripristino della pavimentazione e del marciapiede, nell’ambito dei lavori di rifacimento di alcuni tratti dei viali Italia, Regina Margherita e Regina Elena, deformati per l’affioramento delle radici degli alberi.

Domenica 14, in occasione delle celebrazioni in onore di San Camillo, si svolgerà la processione del Simulacro del Santo, con partenza alle ore 19 dalla chiesa di viale Principe Umberto. "Il corteo religioso, con presidi a cura del Corpo di Polizia Municipale, impegnerà il percorso dal piazzale Casa di cura Cristo Re, viale Principe Umberto, via Nicotra, via Borelli, piazza XX Settembre, viale Principe Umberto, via Adda, Fondo Sterio, le vie Tevere e Carrai, Fondo Tornatola e rientro in chiesa alle 22.30". Domani, sabato 13, e domenica 14 vigerà pertanto il divieto di sosta 0-24 sul lato monte del viale Principe Umberto per un tratto di 5 metri antistante la scalinata della chiesa.

Infine, dalle ore 14 alle 24 di domani, sabato 13, vigeranno i divieti di sosta e transito veicolare nelle vie limitrofe alla piazza di Santa Margherita. I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire lo svolgimento della manifestazione “Sagra delle Melanzane”.

© Riproduzione riservata