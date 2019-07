Ingerisce una batteria, bimbo svedese operato e salvato a Taormina

Eccezionale intervento al Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, dove gli “angeli del cuore” del Ccpm hanno salvato la vita ad un bambino svedese di 13 mesi.

Il piccolo si trovava nei giorni scorsi in vacanza in città e alloggiava con i genitori in un noto albergo di Taormina. Tutto andava bene sino a quando all'improvviso il bimbo ha iniziato a vomitare sangue dalla bocca. In arresto cardiaco è così arrivato con il “118” al Pronto soccorso ed è stato subito trattato dai rianimatori del presidio e dal primario di Rianimazione.

Il bimbo è stato rianimato e intubato, quindi sottoposto ad una tac torace-addome. A questo punto gli è stata trovata una batteria tampone nell'intestino.

