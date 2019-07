Messina, la morte dell'ex guardia giurata Santamaria: scagionato il medico

Sentenza d'appello ieri per il “caso Santamaria”, ovvero il processo per la morte dell'ex guardia giurata 40enne Daniele Santamaria, avvenuta il 21 aprile del 2012 all'ospedale Papardo. Erano coinvolti, dopo una serie di passaggi in Cassazione, con l'annullamento del primo proscioglimento in udienza preliminare, i sanitari Corrado La Manna, Marco Costa e Tindaro Impalà, il primo medico e gli altri due infermieri dell'ospedale Papardo.

Il quadro è cambiato rispetto alla sentenza di primo grado. Ieri infatti il collegio della sezione penale della Corte d'appello, presieduto dal giudice Maria Celi, ha assolto il dott. La Manna con la formula «perché il fatto non costituisce reato», ed ha ridotto le altre due condanne: un anno e 6 mesi per Costa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti per un'aggravante contestata; 6 mesi per Impalà. Sono rimaste integre, a carico dei due condannati e del responsabile civile, l'ospedale Papardo, le statuizioni civili a favore dei familiari . In primo grado, nell'aprile del 2018, La Manna e Costa erano stati condannati a 3 anni e 8 mesi di reclusione, Impalà a 8 mesi.

A La Manna e Costa l'accusa contestava inizialmente l'omissione in atti d'ufficio, con l'aggravante di aver realizzato il reato per occultare il falso in atto pubblico che i due avrebbero commesso in relazione alla cartella clinica di pronto soccorso del paziente Daniele Santamaria. La Procura riteneva cioè che il falso sarebbe stato strumentale a nascondere la presunta mancanza di attività d'intervento terapeutiche a beneficio del paziente. L'infermiere Impalà, era accusato comunque solo di favoreggiamento.

I due legali degli imputati erano gli avvocati Giovanni Caroè, per il dott. La Manna, e Maristella Bossa, per i due infermieri. I familiari della guardia giurata, parte civile, in questo procedimento sono stati rappresentati dagli avvocati Enrico Basile e Diego Foti.

Il decesso dell'ex guardia giurata 40enne Daniele Santamaria, avvenne il 21 aprile del 2012 all'ospedale Papardo. Quel giorno Santamaria arrivò in ospedale tra le 4.20 e le 4.30 della mattina, e riferì di una forte lombalgia, poi dopo pochi minuti dal suo ingresso al pronto soccorso, mentre attendeva di essere visitato perse improvvisamente i sensi, accasciandosi su una barella. Morì poco dopo. Le prime indagini condotte nei confronti dei sanitari si conclusero a suo tempo con una archiviazione.

