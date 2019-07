Caos a Torre Faro a Messina, l'inferno quotidiano dalle 15

Non più il caos dei primi giorni d'estate, ma certamente disordine e mancanza di rispetto continuano a regnare sovrane a Torre Faro a Messina, in barba all'ultima ordinanza che vieta l'accesso ai non residenti nelle traverse di via Biasini, ossia quelle perpendicolari alla via Fortino, preda facile degli automobilisti che vogliono raggirare il sistema di sosta a pagamento negli stalli blu ormai in vigore da diversi anni.

Per la spiaggia di Capo Peloro, presa ormai quotidianamente d'assalto da migliaia di bagnanti ogni giorno, si continua a non trovare la giusta soluzione al problema della viabilità strettamente connesso a quella dei parcheggi e a risentire maggiormente del disordine sono innanzitutto i residenti.

