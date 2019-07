Morto il secondo bimbo travolto dal Suv, il Policlinico di Messina: "Peggioramento nella notte"

Il piccolo Simone D'Antonio, uno dei due cuginetti travolti dal Suv a Vittoria, si è arreso dopo una disperata lotta per rimanere in vita. I medici del Policlinico di Messina, il direttore sanitario Nino Levita e il direttore della Terapia intensiva pedriatica Eloisa Gitto, hanno illustrato le tecniche impiegate per tentare di strappare alla morte il piccolo vittoriese di 12 anni.

"Le condizioni di salute del bambino, gravissime sin dall'inizio, sono andate via via peggiorando con la persistenza nella giornata di ieri di febbre elevata, non responsiva a tutte le terapie farmacologiche praticate, ed alterazioni metaboliche che si è cercato di correggere".

"Per tale progressivo peggioramento sono intervenuti diversi professionisti anche la per la gestione delle problematiche emodinamiche via via sempre sempre più instabili; purtroppo nonostante l'assistenza continua, nella nottata di ieri e nella mattinata di oggi si è registrato un ulteriore peggioramento che ha condotto alle ore 11,50 all'exitus dopo lunghe e intense manovre di rianimazione".

