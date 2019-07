Cuginetti falciati dal suv a Vittoria, mercoledì il funerale di Simone

La salma del piccolo Simone è arrivata da poco a Vittoria, dove questa sera si completeranno le procedure per l’autopsia affidata al medico legale Francesco Coco, incaricato dalla Procura di Ragusa - il sostituto titolare delle indagini è Andrea Sodani.

Aveva lasciato il Policlinico di Messina intorno alle 16. Il bambino era rimasto ricoverato lì, nel reparto di terapia intensiva, dalle 3 del mattino del 12 luglio sino al decesso di ieri mattina.

Salvo imprevisti, i funerali si terranno mercoledì alle 16,00, giornata in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Come per il cuginetto Alessio anche questa cerimonia funebre si terrà nella chiesa di San Giovanni e verrà presieduta dal vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta.

Il ministro Luigi Di Maio cancella gli appuntamenti in agenda di mercoledì per partecipare al funerale del piccolo Simone. Lo si apprende in ambienti ministeriali.

