Destino funesto nelle ultime ore nel Ragusano, e a Scicli in particolare. Dopo l'incidente di questa notte dove è morta una giovane madre di 25 anni, un sedicenne di origini tunisine ha perso la vita stamani intorno alle 8 in via Vitaliano Brancati, in paese. Era alla guida di un motorino ed ha finito la sua corsa contro un albero. Inutili i soccorsi.

IN AGGIORNAMENTO

