Messina, c'è il progetto per la nuova grande rotatoria di Giostra

Ci sono ormai ben pochi dubbi sulla sua realizzazione. Così come ci sono pochi dubbi che in quella zona non potranno mancare i disagi e le code. Viaggia a ritmo spedito la fase preparatoria della realizzazione della nuova grande rotatoria di Giostra a Messina.

Servirà a gestire l'enorme mole di traffico che arriverà dalla tangenziale e poi a regolamentare il traffico locale. Il progetto della nuova viabilità nella zona a valle dello svincolo è già a livello avanzato di fattibilità ed entro luglio dovrà essere pronto l'esecutivo.

Per la sua posizione vicina alla tangenziale, sarà una conferenza dei servizi composta da Comune, Cas, Regione e il Comitato operativo per la viabilità della Prefettura a dover dare il primo via libera.

