Messina, niente ambulanti lungo i litorali per tutta l'estate

Niente ambulanti lungo i litorali nord e sud di Messina per tutta l’estate. Lo prevede un’ordinanza del sindaco De Luca, con la quale viene disposto il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante lungo le litoranee nord e sud per la stagione estiva e comunque a decorrere dal 21 giugno al 21 settembre di ogni anno, con esclusione della feste patronali per le quali è ammesso il rilascio di autorizzazioni temporanee sino ad un massimo di cinque giorni.

Il provvedimento interessa il lato nord della rotatoria di viale Annunziata e via Consolare Pompea SS113; le vie Lago Grande SP43 e SP46 a Ganzirri; le vie Palazzo, Torre Nuova, Fortino, Senatore Arena, Pozzo Giudeo a Torre Faro e SS113 sino all’incrocio con la strada che conduce al lido “Le Dune” di Mortelle; il lato sud dall’incrocio SS114 con via Nazionale Santo Stefano Marina al ponte Torrente Briga.

Chiunque violi quanto è espressamente vietato dall’ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del pagamento in misura ridotta pari a 450 euro, con conseguente sequestro della merce e revoca della licenza.

