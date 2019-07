Mercati chiusi per una settimana a Messina: Vascone e Sant'Orsola si rifanno il look

Oggi ultimo giorno di spesa prima dello stop per una settimana. I due principali mercati stanziali di Messina, il Vascone e il Sant'Orsola, resteranno chiusi per sette giorni per una manutenzione e una pulizia generale.

Una decisione inedita per cercare di ridare dignità, decoro e pulizia a due spazi frequentatissimi dai messinesi e che non saranno più gli stessi quando riapriranno.

Saranno sicuramente più sicuri e puliti ma cambieranno anche alcuni rapporti fra Comune ed esercenti.

In tutti gli angoli delle due aree commerciali, sono stati affissi gli avvisi per i commercianti e per gli acquirenti che hanno scoperto così che la prossima settimana la spesa dovranno farla altrove. L'investimento è di 40.000 euro per ciascuno dei mercati.

