Carenza d'organico al Pronto Soccorso di Taormina, l'attesa è un calvario

Carenze d'organico e attese infinite al Pronto Soccorso di Taormina dove intanto dall'inizio dell'anno ad ora si sono registrati già circa 14 mila accessi, un numero importante che conferma i flussi continui di gente che da più parti arriva in reparto e che in troppi casi si trova a dover attendere per tanto tempo.

"Non è giusto che in un Pronto Soccorso si debba entrare alle 11 del mattino e poi uscire alle 01.30 di notte, l'attesa diventa a maggior ragione snervante e insostenibile per un malato che lotta contro il cancro", lamenta la moglie di un 50 enne taorminese.

© Riproduzione riservata

