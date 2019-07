"Spiagge sicure", 336 mila euro per 8 comuni siciliani tra cui Letojanni e Lipari

Al 30 giugno sono 6 mezzi acquistati in Sicilia e 9 le nuove assunzioni per personale stagionale della polizia locale. Lo dice il Viminale. Sono 8 i Comuni siciliani rientrati nell’operazione spiagge sicure.

I 336mila euro di finanziamento sono stati divisi tra Sciacca, in provincia di Agrigento; Aci Castello, in provincia di Catania; Letojanni e Lipari, in provincia di Messina; Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo; Noto, in provincia di Siracusa e Castelvetrano e Favignana, in provincia di Trapani.

«Vicinanza ai sindaci e lotta all’illegalità: siamo soddisfatti dei primi risultati di Spiagge Sicure, iniziativa che abbiamo inaugurato l’anno scorso con risultati eccellenti. Per la prima volta, il ministero dell’Interno ha dato dei finanziamenti diretti agli enti locali. Un aiuto concreto che contribuisce anche a difendere i commercianti e i piccoli imprenditori dalla concorrenza sleale», dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

