Tampona l'auto dell'ex compagna, domiciliari per un uomo di Sant'Agata di Militello

Eseguitala misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un trentaquattrenne di Sant'Agata di Militello ritenuto responsabile dei reati di stalking e lesioni ai danni della ex compagna.

Le indagini, effettuate dai poliziotti del commissariato di Capo d’Orlando, e coordinate dalla procuratore Angelo Cavallo, sono state avviate nella prima metà del mese di luglio, quando l’uomo ha atteso la sua vittima all’uscita di una discoteca per poi inseguirla in auto e tamponarla più volte.

Non soddisfatto, si è poi recato a casa della donna nella quale si è introdotto sfondando una persiana per poi danneggiare arredi e suppellettili. L’ultimo episodio di una lunga serie di telefonate e messaggi quotidiani, minacce e appostamenti, nonchè aggressioni. L’uomo era stato già in passato denunciato dall’ex coniuge.

