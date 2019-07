Violenza sessuale su minore, arrestato un 78enne a Barcellona: deve scontare 9 anni

Violenza sessuale su minore. Con questa accusa è stato eseguito un ordine di carcerazione a carico di un settantottenne, emesso dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, a seguito di condanna definitiva, per scontare 9 anni.

Le indagini furono avviate nel maggio 2016, quando gli operatori Polstrada in servizio sulla A20, notarono un’auto in sosta in un parcheggio nei pressi dei caselli autostradali di Barcellona Pozzo di Gotto e constatarono a bordo la presenza del settantottenne e di una quindicenne.

Seguì l’arresto dell’uomo considerato responsabile del reato di violenza sessuale sulla ragazzina e di un ulteriore soggetto, in un contesto di degrado e violenza emerso dalle indagini che si protraeva da tempo. Ieri l’ordine di carcerazione nei confronti dell’anziano già sottoposto agli arresti domiciliari, trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

