Colpì un uomo al volto con una bottiglia dopo una lite, arrestato a Messina

La polizia ha eseguito a Messina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Mangano, 31 anni, per tentato omicidio: lo scorso aprile, durante una lite in un bar della zona sud di Messina, più volte ha colpito al volto e alla spalla un trentunenne con una bottiglia rotta.

La vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed è stata dimessa con una prognosi di venti giorni. La visione della immagini di un sistema di videosorveglianza vicino al locale e le testimonianze hanno permesso di accertare la responsabilità dell’aggressore.

