Galleria San Jachiddu a Messina, ancora vietata la circolazione ai mezzi a due ruote

C'è ancora da attendere perché arrivi il via libera alla circolazione delle moto all'interno della galleria San Jachiddu a Messina.

Ieri, in prima commissione consiliare si è discusso del tunnel che collega Giostra all'Annunziata e che per quasi un mese è rimasto chiuso per lavori urgenti di manutenzione, portando così tutto il traffico di quella direttrice nelle strade più a valle.

Risolto questo problema, poi si è creato quello legato ai diversi black-out nella galleria, ma per questi le soluzioni sono state assai più semplici da individuare e risolvere con l'aiuto di Enel e degli uomini della Manutenzione.

Invece, per poter rivedere motociclisti e scooteristi attraversare la galleria (senza commettere infrazione s'intende, visto che in tantissimi viaggiano nel tunnel in barba ai divieti) passerà ancora qualche settimana.

